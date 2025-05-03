فيديو الوداع.. كارول سماحة بآخر ظهور مع زوجها الراحل وليد مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وتصدر قائمة الأكثر بحثا الفيديو الأخير للنجمة كارول سماحة برفقة زوجها الراحل وليد مصطفى، وتم تصويره ونشره في شهر يوليو من العام 2023، بمناسبة إطلاق كارول ألبومها بنفس التوقيت، وحرصت النجمة اللبنانية على اهداء زوجها الأغنية الرومانسية "نسخة مني".

الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى

وظهر وليد بحالة صحية متوسطة إلى جانب زوجته كارول سماحة، بينما أرفقت المقطع بأغنية "نسخة منى"، التي تعد إحدى أبرز الأغاني التي طرحتها النجمة اللبنانية في ذلك العام.

وعلقت كارول على الفيديو الذي جمعهما بعبارة: "بالدنيا مين بيحبك قدي. أنا نسخة مني"، وهو ما أعتُبر الظهور الأخير له، لاسيما أنها عادت بعد تلك الفترة وتحدثت عن فترة مرض زوجها، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏CAROLE SAMAHA كارول سماحة‏ (@‏carolesamaha‏)‏

بنفس التوقيت شارك وليد مصطفى زوجته كارول سماحة مكالمة هاتفية مليئة بالضحك والرومانسية ضمن حلقة مسجلة من برنامج "حبر سري"، ومن بعدها صار ظهوره نادرا حتى مع أفراد عائلته، وكانت كارول سماحة تنشر بين الحين والآخر بعض الصور القديمة، ولكن آخر صورة ظهرت للفقيد هي التي جمعته بالفنانة إلهام شاهين خلال احتفالات بداية العام 2024، برفقة ابنته وزوجته كارول سماحة.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة قائلة: "أخي وصديقي الغالي جدًا د. وليد مصطفى وزوجته الجميلة حبيبتي الفنانة كارول سماحة.. كل سنة وأنتم إخوتي الغاليين، ودائمًا مع بعض. أتمنى لكم السعادة.. سنة حلوة عليكم حبايبي".

كارول سماحة تنعي زوجها

الفنانة كارول سماحة نعت زوجها ببكلماتٍ مؤثرة عبر حسابها على موقع التدوينات إكس وقالت فيها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".

تفاعل الجمهور مع هذا المنشور بشكل كبير وقدموا لها رسائل التعازي وتمنوا لها الصبر والثبات.

يُشار إلى أن رحلة مرض المنتج الراحل وليد مصطفى مع الأزمة الصحية بدأت عام 2018، واضطرت العائلة التي نقله إلى الصين لتلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر، حيث استمر في معاناته مع المرض.

من هو وليد مصطفى ؟

ولد الدكتور وليد مصطفى في يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسماً بارزاً في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثيراً واضحاً على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتاً من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.

يُذكر أن المنتج وليد مصطفى كان من أبرز الأسماء في مجال الإنتاج الفني والإعلامي، حيث أسهم في تأسيس إذاعة إنرجي وعدد من القنوات والصحف، وله العديد من المشاريع الفنية الناجحة في مجالات متعددة، خاصة في المجال الموسيقي.

يمكنكِ قراءة كارول سماحة بصور جديدة والجمهور منقسم حول التغيير الكبير في ملامحها!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»