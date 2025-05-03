قصر باكنغهام يُصدر رداً بعد تصريحات الأمير هاري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - استضافت شبكة BBC News يوم أمس الجمعة 2 مايو الأمير هاري في حوار أعرب فيه دوق ساسكس عن رغبته في التصالح مع عائلته. وجاء هذا اللقاء بعد خسارةدوق ساسكس الاستئناف المقدم منه لعودة تأمينه أثناء تواجده في المملكة المتحدة هو وعائلته.

أول رد من قصر باكنغهام بعد تصريحات الأمير هاري

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أصدر قصر باكنغهام بياناً قوياً عقب مقابلة الأمير هاري مع شبكة BBC، التي قال من خلالها إنه يريد التصالح مع عائلته، هذا بالإضافة إلى أمله في احتواء والده الملك تشارلز للموقف الأمني وتدخله شخصياً لحلها، بعد خسارته الاستئناف بشأن استعادة الحماية الأمنية التي تمولها الدولة، والتي يقول إنها جُرّدت منه ظلماً عندما تنحى هو وميغان ماركل عن أدوارهما الملكية في المملكة المتحدة عام 2020.

وقال متحدث باسم القصر: "لقد درست المحاكم جميع هذه القضايا مراراً وتكراراً بدقة، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة". وعن تدخل الملك تشارلز لحل هذه المنازعات، نفى القصر أن يكون للملك سلطة إعادة تأمين هاري.

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بيان الأمير هاري بعد خسارته الاستئناف

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في أعقاب الحكم القضائي الصادر في الثاني من مايو، أصدر دوق ساسكس بياناً على موقع sussex.com الذي يتشاركه مع ميغان، وجه من خلاله الشكر لفريقه القانوني وقضاة محكمة الاستئناف الذين تولوا القضية، مؤكداً أن أمله لم يكن قط سوى ضمان سلامة زوجته وأطفاله أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.

قائلاً: "لم تكن هذه العملية سوى ضمان سلامتي وسلامة عائلتي المباشرة أثناء وجودنا في المملكة المتحدة، حتى نتمكن من زيارة وطني بأمان وبنفس مستوى الأمن الذي تراه الحكومات الأخرى ضرورياً لحمايتنا".

وكشف خلال رسالته أن العائلة المالكة هي صانع القرار الرئيسي في اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات RAVEC المعنية بتوفي التأمين لأفراد العائلة المالكة، وأضاف: "في هذه العملية، علمتُ أيضاً بأسماء جميع المعنيين، الذين تقاعد العديد منهم فوراً بعد أداء دورهم". وكرّر الأمير هاري حبه للمملكة المتحدة والتزامه المستمر بحياة الخدمة العامة.

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