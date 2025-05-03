كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - رحل عن عالمنا صباح اليوم المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، وذلك بعد صراع طويل مع أزمة صحية، بدأت منذ عام 2018.

كارول سماحة تنعي زوجها

الفنانة كارول سماحة نعت زوجها ببكلماتٍ مؤثرة عبر حسابها على موقع التدوينات إكس وقالت فيها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".

تفاعل الجمهور مع هذا المنشور بشكل كبير وقدموا لها رسائل التعازي وتمنوا لها الصبر والثبات.

من هو وليد مصطفى ؟

يُشار إلى أن رحلة مرض المنتج الراحلمع الأزمة الصحية بدأت عام 2018، واضطرت العائلة التي نقله إلى الصين لتلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر، حيث استمر في معاناته مع المرض.ولد الدكتورفي يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسماً بارزاً في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثيراً واضحاً على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتاً من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.

يُذكر أن المنتج وليد مصطفى كان من أبرز الأسماء في مجال الإنتاج الفني والإعلامي، حيث أسهم في تأسيس إذاعة إنرجي وعدد من القنوات والصحف، وله العديد من المشاريع الفنية الناجحة في مجالات متعددة، خاصة في المجال الموسيقي.

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