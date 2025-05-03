ردة فعل بن أفليك على علاقة حبيبته السابقة بتوم كروز تخرج إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - يشعر النجم العالمي بن أفليك بالندم على انفصاله عن الممثلة الكوبية آنا دي أرماس.



يقول مصدر لصحيفة "ديلي ميل": "كانت العلاقة بين بن وآنا مميزة وفريدة من نوعها لأنهما كانا معًا على مدار الساعة طوال فترة الوباء. تقرّبا بسرعة وكانت العلاقة عاطفية وحقيقية.انتهت العلاقة لأنها كانت تريد الزواج، بينما هو لم يكن مستعدًاً، ثم تزوج بن من حبيبته السابقة جينيفر لوبيز، لكنهما تطلقا في عام 2024."

ويضيف المصدر: "انتهى به الأمر بالزواج من جينيفر بعد أن لم يستطع الالتزام مع آنا. الآن، وفي ضوء ما حدث، يدرك كم كان مخطئًا ويرى أنه كان بإمكانه تفادي رصاصة جينيفر لوبيز لو لم يُنهِ الأمور مع آنا. هو يعلم جيدًا كيف كانت تشعر."

فإن بن "يتمنى لو استطاع العودة وتغيير الأمور، لكنه لا يستطيع. فات الأوان الآن، لكن بن يُكن احترامًا كبيرًا لآنا. ويتمنى أن تحقق ما تطمح إليه وتؤسس أسرة. إنه يراها امرأة رائعة"، وذلك على حد تصريح المصدر.

تجدر الإشارة أن آنا حالياً على علاقة بنجم هوليوود توم كروز.