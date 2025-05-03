عمر كمال يطل على الجمهور بهذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري عمر كمال لإطلاق أغنية تحمل عنوان "المزاجنجي"، وذلك عبر قناته الخاصة على يوتيوب، وقد تعاون فيها مع الشاعر المصري عمرو قطب.

على صعيد آخر كان قد أطلق عمر كمال مؤخرا أغنية بعنوان "الفرح فين سكته"، وهي ضمن أحداث مسلسل "إش إش"، الذي قامت ببطولته الممثلة المصرية مي عمر، ويعرض خلال موسم رمضان الماضي.

الأغنية من كلمات رضا المصري، ألحان فارس فهمي، وتوزيع موسيقي باسم منير، وتتناول في كلماتها مشاعر الحزن والانكسار، والبحث عن لحظة فرح وسط الألم.

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