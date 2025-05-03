ميريام فارس تُعزّي كارول سماحة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة ميريام فارس العزاء للفنانة كارول سماحة بوفاة زوجها الدكتور وليد مصطفى، اذ كتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "كارول حبيبتي، بدعي من ربي يصبّرك على الوجع اللي حاسي فيه، ويقويكي لتكوني سند لبنتك.
الله يرحمه".
وكانت شاركت كارول سماحة الجمهور صورة لهما سوياً، وكتبت معبرة عن حبها الكبير له: "**إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**
فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".
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