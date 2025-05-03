ترامب يتوج نفسه بابا الفاتيكان ويثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - في تصرف مثير للجدل، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها كأنه بابا الفاتيكان، وذلك بعد أيام من وفاة البابا فرنسيس، الذي حضر ترامب جنازته.

الصورة التي أظهرت ترامب مرتديًا زي البابا جالسًا على العرش البابوي، دون أي تعليق مرفق سوى اسمه.

المنشور أثار موجة غضب واسعة، حيث وصفه منتقدون بقلة الاحترام، خصوصًا في وقت الحداد على البابا الراحل، واعتبره كثيرون إهانة للمجتمع الكاثوليكي. في المقابل، رأى مؤيدوه في الصورة تصرفًا ساخرًا وجريئًا، وأشادوا بقدرته على إثارة الجدل.