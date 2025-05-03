تارا عماد وأحمد مالك يحسمان الجدل: حب بلا رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنانان تارا عماد وأحمد مالك ضيفين على الإعلامي أنس بوخش في برنامج “ABtalks”، حيث تحدثا بصراحة عن طبيعة علاقتهما التي حيّرت الجمهور، مؤكدين أنها علاقة إنسانية نادرة وعميقة تتجاوز إطار الحب الرومانسي التقليدي، وتقوم على الاحترام والدعم المتبادل منذ سنوات الطفولة.

وكشفت تارا عماد خلال اللقاء عن مدى تأثير أحمد مالك في حياتها، قائلة: “أنا بحب أحمد من قلبي… بجد! هو من أكتر الناس اللي ساعدوني وألهموني، مش بس كان موجود وقت ما كنت محتاجة دعم، لكن خلاني أشوف الدنيا من زاوية مختلفة”. وأضافت: “أنا بعتبره أخويا، وشايفاه قدوة في شغله وطريقته في تطوير نفسه، وده شيء بيلهمني جدًا”.

أما أحمد مالك، فقد أكد أن العلاقة التي تربطه بتارا هي صداقة عميقة خالية تمامًا من الطابع العاطفي، مشيرًا إلى أن علاقتهما بدأت منذ بداياتهما الفنية المشتركة: “علاقتنا دايمًا كانت أفلاطونية، من غير أي حاجة رومانسية، إحنا اتقابلنا وإحنا صغيرين وفضلنا سوا في نفس المجال ونفس الشركة، وحياتنا شافت كتير سوا”.

وتابع مالك: “تارا إنسانة عندها سحر وروح جميلة، واهتمامها بالناس والمجتمع والحيوانات شيء بيميزها. رغم اختلافاتنا، في دايمًا نقطة التقاء عميقة بينا”. وختم حديثه قائلاً: “الناس دايمًا بتركّز على الحب الرومانسي، بس قليل اللي بيشوف جمال الحب اللي في الصداقة، وأنا بحب تارا وباحترمها جدًا، وهي حد مهم جدًا في حياتي”.

الحلقة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بصدق الحوار وعمق العلاقة التي قدّمها الثنائي كنموذج مختلف للحب الإنساني بعيدًا عن القوالب التقليدية.