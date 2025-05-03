إطلاق سراح مشروط لراسل براند في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مثُل الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، اليوم الجمعة، أمام محكمة وستمنستر في لندن، حيث منحت المحكمة إطلاق سراح مشروط له في أولى جلسات الاستماع المتعلقة باتهامات خطيرة تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق أربع نساء، تعود وقائعها إلى الفترة ما بين عامي 1999 و2005.

براند، البالغ من العمر 49 عاماً، لم يبرم أي صفقة اعتراف بالذنب، وكان قد نفى سابقًا جميع المزاعم المنسوبة إليه. وشهدت المحكمة توافدًا كبيرًا لوسائل الإعلام والمصورين الذين رصدوا لحظات دخوله قاعة المحكمة وسط أجواء مشحونة.

وتشمل لائحة التهم الموجهة إليه: تهمتان بالاغتصاب، تهمة اغتصاب فموي، تهمة اعتداء غير لائق، وتهمتين إضافيتين بالاعتداء الجنسي. وقد وقعت واحدة من الحوادث المزعومة في مدينة بورنموث الساحلية، فيما ارتكبت الحالات الأخرى المزعومة في منطقة وستمنستر وسط العاصمة البريطانية.

تعود جذور القضية إلى ما نشرته وسائل إعلام بريطانية بارزة، مثل القناة الرابعة وصحيفة صنداي تايمز، في سبتمبر/أيلول 2023، حيث كشفت عن ادعاءات أربع نساء أفدن بتعرضهن للاعتداء أو الاغتصاب من قبل براند، دون الكشف عن هوياتهن، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول سلوك النجم السابق، خاصة خلال فترة ذروة شهرته في أوائل الألفينات.

ومن المتوقع أن تستكمل إجراءات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ترقب واسع للرأي العام البريطاني وتكثيف التغطية الإعلامية للقضية التي تمثل إحدى أبرز قضايا التحرش والاعتداء الجنسي في الأوساط الفنية البريطانية خلال السنوات الأخيرة.