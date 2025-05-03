انطلاق مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. وتحية خاصة لغزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت مساء الجمعة فعاليات الدورة التاسعة من “مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة”، بمشاركة 72 فيلماً من 34 دولة عربية وأجنبية، وسط حضور فني وثقافي بارز، وبرنامج حافل بالتكريمات والعروض.

وفي كلمة الافتتاح، شددت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة مجلس أمناء المهرجان، على “أهمية السينما في تغيير الوعي”، مشيرة إلى أن هناك فيلماً حقيقياً لا يغيب عن الأذهان، وهو “فيلم أطفال ونساء غزة”، وقالت: “من هنا نوجّه التحية لأهل غزة ونساء غزة”.

وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة السورية كندة علوش تقديراً لمجمل أعمالها التي تناولت قضايا المرأة. وأعربت علوش عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها تعيش في مصر منذ 15 عامًا، وتعتبرها بلدها الثاني، وقالت: “في كل زيارة لأسوان أشعر بالسحر وكأنها المرة الأولى”.

كما تم تكريم المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه عن أفلامها الوثائقية التي سلطت الضوء على قضايا المرأة. وخلال كلمتها، رفعت فرانيه الشال الفلسطيني تعبيراً عن دعمها للقضية الفلسطينية، وأكدت أن لغة السينما لغة إنسانية قادرة على الوصول إلى القلوب وتحقيق التغيير.

وكان من أبرز لحظات الحفل، تكريم الفنانة المصرية لبلبة، التي عبّرت عن فخرها بالتكريم في دورة تحمل اسم “سيدة الغناء العربي” أم كلثوم، وقالت: “في 97 فيلماً كنت حريصة على تقديم رسالة محترمة للجمهور”، وقدمت الشكر لأهالي أسوان على الحفاوة.

يُذكر أن الدورة الحالية من المهرجان، التي تقام في الفترة من 2 إلى 7 مايو/ أيار، تُقام احتفاءً بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وتضم مفاجآت عدة من بينها إطلاق “مسابقة أفلام الجنوب”، وتنظيم عروض في أماكن مفتوحة مثل مكتبة مصر العامة والحدائق العامة، إلى جانب عروض موسيقية وغنائية.