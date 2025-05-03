ابنة شقيق الأميرة ديانا تكسر القواعد الملكية.. لحظات نادرة مع ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة نادرة كسرت فيها الطابع الخاص الذي يحيط عادة بحياتها الشخصية، احتفلت الليدي كيتي سبنسر، ابنة فيكتوريا أيتكين وشقيقة إيرل تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة ديانا، بعيد ميلاد ابنتها الثاني “أثينا”، عبر مشاركة صور حميمة من أجواء عائلية على الشاطئ، مرفقة برسالة مؤثرة لابنتها الصغيرة.

ونشرت كيتي عبر حسابها صورًا التقطتها المصورة آية خلاتبري، ظهرت فيها وهي تحتضن ابنتها على الشاطئ في لحظات دافئة، مرتدية شورتًا من الكروشيه الأبيض المطرّز بالأسود، بينما بدت أثينا في فستان أبيض بطبعات بيزلي، بشعرها الأشقر الطويل المشابه لشعر والدتها. وفي صورة أخرى، جلست كيتي على الرمال تتحدث مع طفلتها بينما تلعب الأخيرة بقدميها، بينما أظهرت صورة ثالثة تفاصيل دقيقة لأقدام أثينا الصغيرة وفستانها المزركش.

وعلّقت كيتي على المنشور قائلة:

“عامان وأنتِ تُنيرين عالمنا يا عزيزتي أثينا. أنتِ نور الشمس والفرح وكل ما هو سحري. ابنتي الصغيرة إلى الأبد. كم أنا فخورة بكوني أمكِ. أحبكِ أكثر مما تتخيلين أو أستطيع التعبير عنه”.

يُذكر أن كيتي وزوجها رجل الأعمال مايكل لويس رزقا بأثينا في نيسان (أبريل) 2023، لكنهما أبقيا الخبر سريًا حتى آذار (مارس) 2024، حين فاجأت متابعيها بإعلان الولادة في أول عيد أم لها.

وقد تحدثت كيتي سابقًا عن شخصية ابنتها في مقابلة لمجلة “تاتلر” إلى جانب شقيقتيها التوأم، الليدي أميليا والليدي إليزا، في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث وصفت أثينا بـ”برج الثور الصغير” الذي يحب الحياة في الهواء الطلق، وقالت إنها تشبه لعبة الغزل، مضيفة: “لديها عمتان تحبانها بشدة وتقولان إنهما تقودانها في طريقنا”.