“الحارس” يعيد هاني سلامة إلى السينما بعد 13 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد النجم هاني سلامة إلى القاهرة قادمًا من لبنان، بعد انتهائه من تصوير مشاهده الخارجية لفيلمه الجديد “الحارس”، حيث من المقرر أن يبدأ فورًا في استكمال تصوير باقي مشاهده داخل مصر، تمهيدًا للانتهاء من العمل وعرضه في موسم الصيف الحالي بالسينمات.

فيلم “الحارس” يشهد عودة هاني سلامة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام أكثر من 13 عامًا منذ آخر أعماله السينمائية “واحد صحيح”، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد نخبة من النجوم أبرزهم: ميريهان حسين، مرام علي، أحمد الرافعي، محمود ياسين جونيور، محمد مهران، باسم مغنية، وهبة عبد العزيز. الفيلم من تأليف تامر عبد الحليم، وإخراج ياسر سامي.

وتأتي عودة سلامة إلى السينما عبر “الحارس” في إطار عمل درامي تشويقي يُنتظر أن يحقق حضوراً جماهيرياً لافتاً، خصوصًا بعد النجاح الكبير الذي حققه سابقاً في أعماله السينمائية، وتعلّق الجمهور به في أدوار متعددة على مدار مسيرته الفنية.