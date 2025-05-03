يسرا وزوجها يكشفان أسرار علاقتهما العاطفية.. ذكريات بدأت من الطفولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة يسرا وزوجها رجل الأعمال خالد صالح سليم ضيفين على برنامج “ABtalks” الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، في حلقة استثنائية تمحورت حول علاقات الحب، حيث شاركا تفاصيل خاصة من حياتهما الشخصية، وفتحا قلبهما للحديث عن قصة حبهما الطويلة التي بدأت منذ الطفولة.

وخلال اللقاء، استرجعت يسرا ذكريات تعارفهما قائلة إنهما كانا يدرسان معاً في المدرسة، وكانت تجمعهما صديقة مشتركة تدعى “هالة”، فيما كشف خالد أنه شعر بكسرة في قلبه حين علم من الصديقة ذاتها أن يسرا انتقلت من الحي الذي كانا يعيشان فيه.

كما تحدث الثنائي عن تفاصيل حياتهما الزوجية، حيث أكدت يسرا أن خالد نجح في أن يجعلها تتأقلم مع طباعه، وقالت: “خلاني أتحكم في نفسي حتى لو عامل حاجة غلط… يمكن أسأله عنها بعدها بشهر”، مشيرة إلى أنه يمتلك قدرة على امتصاص غضبها، ويشعر بحالتها النفسية دون أن تتكلم.

وأضافت يسرا بتأثر: “أنا أعرفه من وأنا عندي سبع سنين، وهو ضهري وسندي، ومقدرش أعيش من غيره، وغيابه صعب عليّ جدًا”، مؤكدة أن شعورها بالأمان معه هو ما يمنح العلاقة هذا العمق.

من جانبه، عبّر خالد سليم عن إعجابه الشديد بيسرا منذ الصغر، لافتاً إلى أنه يتذكر قيادتها للدراجات النارية وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وقال: “كانت شقية أكتر مني، ومبهرة، وأنا صغير كنت مبهور بيها، لكن هي مكنتش واخدة بالها”.

وختم خالد حديثه بكلمات مؤثرة عن علاقته بيسرا وفقدانه لشقيقه الفنان هشام سليم، قائلاً: “أي فراق بيرجعني لذكريات مع أخويا هشام، وكان تأثيره كبير عليّ، لكن يسرا هي كل حاجة في حياتي، وماقدرتش أتخيل يوم من غيرها”.