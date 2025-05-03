شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يستعد لطرح "المزاجنجي" بالتعاون مع الشاعر عمرو قطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب عمر كمال مع الشاعر عمرو قطب في أغنية جديدة تحمل عنوان "المزاجنجي"، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الأعمال التي يستعد عمر كمال لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصه على تقديم أغانٍ تجمع بين الكلمات الخفيفة والإيقاع الجذاب.

من ناحية أخرى حرص النجم عمر كمال مؤخرًا على حضور حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام، الذى قام داخل إحدى الفيلات في منطقة الصحراوى، حيث تفاعل الحضور بالرقص مع عمر كمال الذى قدم عددا من أغانيه خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال دويتو مع نجم عبد الباسط حمودة فيديو كليب جديد بعنوان "إحنا البلد"، وهى من كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، توزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات أغنية إحنا البلد: إحنا البلد..عزوة وسند..لوعلى العدد..متعدناش..سالكين لبعض..بنحب بعض..وفي ضهر بعض.