شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: الفنان يجب أن يكون صادقًا مع نفسه ولا يحرج من سنه والعمر بيجري والان مع تفاصيل الخبر

حلت النجمة لبلبة ضيفة تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي والناقد الفني علي الكشوطي رئيس قسم الفن، وذلك بعد تصدرها مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الفيديو المبهج الذي نشرته بمناسبة عيد شم النسيم.

وعن أغنية يا فسيخ يا فسيخ التي غنتها في الفيديو قالت لبلبة: هي من تأليفي في لحظتها، فعندما أمسكت بالفسيخ وجدت نفسي أدندنها، وأكدت لبلبة أنا ضد أن يكون الفنان بعيد عن الناس وقالت: عبد الحليم حافظ كان يقول لابد ألا يظهر الفنان في أماكن عامة ولكن هذا ليس صحيح فلابد أن نكون قريبين من الجمهور، والمطلوب منا كفنانين أن نحترم هذا الجمهور من خلال اختيار أدوار بعناية وأن يصدقنا هذا الجمهور وأهم شيء أن يكون الفنان صادق مع نفسه ولا يحرج بأن السنين قد مرت والعمر يجري.

وفي سياق متصل قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، في افتتاح الدورة التاسعة حيث يمنحها المهرجان جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل.

وأكدت إدارة المهرجان أن مشوار الفنانة لبلبة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطائها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلما، تعاونت خلالهم مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و "الآخر" و"وإسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"إحترس من الخط".

وأشارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إلى أن لبلبة الطفلة الشقية التي قدمت للسينما 6 أفلام أشهرها "حبيبتي سوسو" و"4 بنات وضابط" و"البيت السعيد"، نجحت بعد أن أصبحت نجمة كبيرة أن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتين عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، الأولى من بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "جنة الشياطين"، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجان سينمائي دولي و11 مهرجان عربي.

وأوضحت إدارة المهرجان أن لبلبة هي نموذج رائع للفنانة الشاملة، حيث درست البالية الكلاسيكي، وقدمت كمغنية 268 أغنية، من بينها 30 أغنية للأطفال، حققت من خلالهم نجاحا كبيرا.