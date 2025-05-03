شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا فى دبى وسط حضور جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما فى دبى بدولة الامارات العربية منذ قليل، وسط حضور مئات من جمهورها، بالإضافة إلى الجاليات العربية، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، وقدمت أنغام ما يقرب من 23 أغنية، وسط تفاعل كبير من جمهورها، خاصة أن أنغام تتمتع بشعبية كبيرة فى الخليج.

وجاءت قائمة أغانى أنغام كالتالى:

Program

‎عمري معاك

‎خللي بكرة لبكرة

‎حالة خاصة

‎ونفضل نرقص

‎لوحة باهتة

‎وبقالك قلب

‎ مستحيل

انا ساندة عليك

‎ولا دبلت

‎سيبك انت

‎اتجاه واحد

كان بريء

تسلم يدينه

‎اسكت

لا تهجى

‎اساميك الكتيرة

‎عرفها بيا

‎القلوب اسرار

‎مكانش وقته

‎سيدي وصالك

‎خليك معاها

‎قلبي معي

‎تيجي نسيب

‎هو انت مين

‎يا ريتك فاهمني



يشار إلى أن أنغام من المقرر أن تقدم حفلا غنائيا كبيرا على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" فى العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى، ويعد ذلك أول حفل لها هناك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية التى تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، حيث يعد مسرح ألبرت هول أحد أبرز المسارح العريقة فى العالم، ومن أهم المسارح الموسيقية، والذى وقف عليه أكبر وألمع نجوم العالم الموسيقى.