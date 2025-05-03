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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا فى دبى وسط حضور جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما فى دبى بدولة الامارات العربية منذ قليل، وسط حضور مئات من جمهورها، بالإضافة إلى الجاليات العربية، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، وقدمت أنغام ما يقرب من 23 أغنية، وسط تفاعل كبير من جمهورها، خاصة أن أنغام تتمتع بشعبية كبيرة فى الخليج.
وجاءت قائمة أغانى أنغام كالتالى:
Program
عمري معاك
خللي بكرة لبكرة
حالة خاصة
ونفضل نرقص
لوحة باهتة
وبقالك قلب
مستحيل
انا ساندة عليك
ولا دبلت
سيبك انت
اتجاه واحد
كان بريء
تسلم يدينه
اسكت
لا تهجى
اساميك الكتيرة
عرفها بيا
القلوب اسرار
مكانش وقته
سيدي وصالك
خليك معاها
قلبي معي
تيجي نسيب
هو انت مين
يا ريتك فاهمني
يشار إلى أن أنغام من المقرر أن تقدم حفلا غنائيا كبيرا على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" فى العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى، ويعد ذلك أول حفل لها هناك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية التى تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، حيث يعد مسرح ألبرت هول أحد أبرز المسارح العريقة فى العالم، ومن أهم المسارح الموسيقية، والذى وقف عليه أكبر وألمع نجوم العالم الموسيقى.
انغام (4)
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