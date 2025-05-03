شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحيي حفلاً بساقية الصاوي 22 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان مجد القاسم حفلاً غنائيًا بقاعة الحكمة بساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 22 مايو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المفترض أن يقدم مجد القاسم بعض من أغانيه الذي يحبها جمهوره.

طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، أغنية جديدة تحت عنوان "السر الإلهي"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر محمود شوقي، ألحان أسامة حسن، توزيع سيرجيو، هندسة صوتية محمد الجيار، بالتعاون مع ريتشارد الحاج.

من جانبه أكد محجوب القاسم في تصريحات صحفية قائلًا: «بمجرد أن استمتعت لكلمات أغنية السر الإلهي تحمست لها وقررت تسجيلها بصوتي، لأنها جديدة وجميلة تتحدث عن جمال كل النساء في الوطن العربي كله».

وكشف سر غناءه باللهجة المصرية قائلًا: "لأنها من أحب اللهجات على قلبي وكل الناس بتحبها، وتحقق انتشار واسع ومفهمومة لكل البلاد العربية".

وتحدث عن مقاييس نجاح الأغنية في عصرنا الحالي مؤكدًا: "مقاييس نجاح أي أغنية في ظروف السوق الحالية تغيرت وأصبحت تعتمد على عوامل كثيرة تتجاوزعدد المبيعات أو البث الإذاعي، وبات كل مطرب يهتم بالمؤشرات الرقمية والتفاعل الجماهيري".

وتابع: "أحضر حاليًا لأغنية ديو مع النجم مجد القاسم، تطرح مع بداية الصيف، أكشف عن تفاصيلها قريبًا"