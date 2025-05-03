شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يفتتح فعالياته بتكريم لبلبة وكندة علوش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

على أنغام وصوت أم كلثوم انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء اليوم الجمعة، 2 مايو تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم إحياء للذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي.

وأعلنت جاسمين طه زكي مقدمة الحفل عن عدة مفاجآت تحملها الدورة الجديدة من بينها إطلاق مسابقة أفلام الجنوب وإقامة فعاليات في أماكن متنوعة مثل مكتبة مصر العامة والحدائق العامة بعروض للغناء والموسيقى والسيرك ولقاءات الشخصيات العامة.

وقالت جاسمين إن اختفاء المهرجان بأم كلثوم ليس فقط كمطربة ولكن كممثلة قدمت العديد من الأفلام التي تطرح قضايا المرأة وأشارت إلى أن المهرجان يتضمن 72 فيلما من 34 دولة من أنحاء العالم.

وأعلنت عن المسابقات التي يضمها المهرجان وهي الأفلام الطويلة والقصيرة وافلام ذات أثر والاتحاد الأوروبي وأفلام ورش أسوان وأفلام الجنوب.

وألقت النجمة داليا البحيري كلمة المهرجان وقالت إنها فخورة بالحضور إلى مدينة أسوان الساحرة بنيلها ومعابدها وما تحظى به المرأة من مكانة فيها منذ عصر الفراعنة حتى اليوم.

وأكدت أنه من الرائع دعم المرأة عبر السينما بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية وختمت حديثها قائلة دعونا نطمح لخلق عالم أكثر عدالة ومساواة للجميع.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان إن هذه الدورة تحمل قدرا كبيرا من الخصوصية ويكفي أنها تحمل اسم أعظم فنانة في الوطن العربي ليستمر المهرجان في دعمه وانحيازه لقضايا المرأة، كما أن فعاليات المهرجان هذا العام تنزل الشوارع والميادين الهامة بمحافظة أسوان، وقدم الشكر لكل الجهات الداعمة للمهرجان وهي وزارة الثقافة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، وشركة ريد ستار للإنتاج، والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت د. عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ورئيسة منتدى نوت لقضايا المرأة، إن هذا العام من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة استثنائي لأن الدورة التاسعة تحمل اسم أم كلثوم.

وأضافت: اليوم نحتفي بسحر صوتها وتجربتها الأكثر إنجازا وتكاملا في العالم العربي فأم كلثوم صوت مصر ونبضها وقوتها فهي الممثلة والمطربة والقائدة التي وحدت العرب من المحيط إلى الخليج، وفق كلمة عزة كامل التي أكدت أن منتدى نوت هذا العام يستلهم منها القوة والشجاعه والمقاومة.

وقالت عزة كامل، إن آهاتها تفتح لنا أبواب فجر جديد للنساء ليبدعن ويخلقن عالما مغايرا للصورة النمطية عن المرأة والرجل والسعي نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصاف، وتحية لكل الشركاء والرعاة الذين آمنوا بنا وبرسالتنا، تحية للمبدعات وصناع السينما الذين يؤمنون بقوة المرأة وقضاياها وتحية لكل نساء مصر ونساء أسوان في دورتنا التاسعة دورة والمقاومة.

وقال محمد عبد الخالق رئيس المهرجان إن الدورة التاسعة توطئة للدورة العاشرة لتصل السينما لكل الناس.

وأوضحت السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، أن موعد المهرجان يواكب الإرادة السياسية لتمكين المرأة التي يؤكد عليها الرئيس في كل خطاباته.

وأشارت إلى أهمية السينما في تغيير الوعي من خلال 72 فيلما، لكن هناك فيلما يجب أن الحديث عنه لأنه حاضر في ذهن الجميع، وهو فيلم أطفال ونساء غزة، ومن هنا يتم تقديم التحية لأهل غزة ونساء غزة.

وقالت السفيرة: نتمنى توجيه رسائل لتنمية العادات الجيدة وتربية الانتماء للوطن.

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من جانبها وجهت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، التحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وقالت إن المهرجان يحتفي بالفن ليس بوصفه أداة ترفيه فحسب بل كجسر يربط بين الشعوب.. ونحتفي بأم كلثوم صاحبة الحضور الطاغي والقرار المؤثر، حيث ألهمت أجيالا وجعلت من فنها ذاكرة وطنية خالدة فصوتها يعبر عن ذاكرة مصر ودعت الحضور للاستمتاع بالمناقشات والعروض الفنية المختلفة.

أنجلينا ايخوست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر والوطن العربي قالت إنها سعيدة جدا بالحضور في افتتاح الدورة التاسعة على أرض أسوان الساحرة وأكدت أنها تتطلع لمشاهدة كل الأفلام، لأن السينما تتحدث عن المرأة والطبيعة وطموحاتهم وأحلامهم، لذلك أشكر كل من ساهم في إقامة هذا المهرجان، وقد زرت العديد من الدول واستمتعت وشعرت بمحبة أسوان خصوصا.

وتحدثت عن أم كلثوم باعتبارها تعبر عن الفن والثقافة العربية عبر العالم، مؤكدة أنها أيقونة مصرية.

وأشارت إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم هذا المهرجان الرائع على أرض أسوان الرائعة ودعم صناع الأفلام.

ورحب اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالحضور، وأكد أن المرأة في أسوان تحمل الكثير من الأعباء وتمثل جزءا مهما من المجتمع ولها حضورها، ويتم العمل على تمكينها دائما.

أما وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي قال إن أسوان تمثل إرثا وطنيا كبيرا، ومن بين هذا الإرث السينما المصرية التي لها تاريخ وباع طويل، وما زالت السينما العربية تعرف باسم مصر.

وأكد اهتمام مصر بالمرأة في الجمهورية الجديدة ودور المرأة في الحفاظ على الأسرة، والجزء الثاني هو الاهتمام بالشباب، ويحتفي المهرجان بأيقونة الفن المصري أم كلثوم، وقدم الشكر لكل فنانات مصر خصوصا الفنانة القديرة لبلبة.

وكرم المهرجان النجمة السورية كندة علوش لما قدمته من أدوار عبرت عن المرأة وقضاياها.

وأكدت كندة علوش أنها تعيش في مصر منذ 15 سنة، وأنها تعتز ببلدها مصر كما تعتز ببلدها الأول سوريا، وقالت إنها تشعر بالسحر فى كل مرة تحضر فيها إلى أسوان.

كما كرم المهرجان المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه لما قدمته من أفلام وثائقية عبرت عن المرأة وقضاياها، وعبرت فرانيه عن سعادتها بالحضور إلى أسوان وأكدت أن لغة الأفلام هي لغة عالمية وقادرة على صناعة التغيير والوصول للقلوب، وقالت إن صناعة الأفلام، وقدمت الشكر للمصورة التلفزيونية فاطمة حسونة وما قدمته للقضية، ورفعت فرانيه الشال الفلسطيني تعبيرا عن دعمها لقضية فلسطين.

وكرم المهرجان النجمة المصرية لبلبة التي قالت إنها فخورة بتكريمها في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم وقالت إنها في 97 فيلما كانت حريصة على تقديم رسالة للجمهور وقدمت الشكر لأهالي أسوان على الحفاوة والاختفاء.

وأرسلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التعاون الاجتماعي كلمة تحدثت فيها عن الفن باعتباره وسيلة للوعي ورسالة تحرك وتغير والهم ودعت لصناعة سينما تعمق الانتماء بالوطن وتؤكد على دعم المرأة ومناقشة قضاياها.