بعد تكريمها بمهرجان أسوان للمرأة .. كندة علوش تستعيد ذكريات حفل زفافها هناك

كندة علوش: أسوان مدينة السحر

آخر مشاركات كندة علوش الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 صباحاً - انطلقت مساء اليوم فعالياتبدورته التاسعة، والمقرر إقامته حتى يوم 7 مايو الجاري، وتُقام هذا العام تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفاء خاص بمرور 50 عامًا على رحيل أيقونة الغناء العربي والمرأة الأكثر تأثيرًا في تاريخ المنطقة خلال القرن الأخير.وقد حضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة داليا البحيري وزوجها، رانيا فريد شوقي، داليا مصطفى؛ بسنت أبو باشا بالإضافة إلى النجمة السورية كندة علوش والفنانة الكبيرة لبلبة؛ والذين تم تكريمهما خلال الافتتاح اليوم.أعربتعن سعادتها بتكريمها بـ مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كما توجهت بالشكر لإدارة والقائمين على المهرجان، حيث قالت :"أشكركم على تكريمي في بلدي مصر البلد التي أعتز بإقامتي بها لأكثر من 15 عاماً وزوجي وأولادي وجواز سفري الثاني مصري".وأكملت كندة علوش "البلد التي احتضنتني فنيًا واحتضنت عددًا كبيرًا من الفنانين العرب من مئات السنين، وأنا فخورة بوجودي في المدينة التى أعشقها ( أسوان ) والتي أقيم بها حفل زفافي وقد أحضرت معي ولديّ ( كريم وحياة) لأحكي لهما عن تاريخ هذه المدينة وتاريخ مصر وجمالها، وأتمنى من كل أسرة قبل السفر إلى الخارج اختيار أسوان كوجهة سياحية وإحضار عائلتها لمشاهدة الجمال المصري" .وأضافت كندة: "أنا دائمًا في كل مرة بشعر بالسحر والجمال عند قدومي أسوان وبشعر بالمحبة والطاقة الجميلة لأهل النوبة لفنهم الرائع". كما أشادت كندة بأختيار أسوان لإقامه فعاليات مهرجان يدعم قضايا المرأة وصناعة السينما".أطلعوا على كندة علوش: بتعلم من ابنتي وأمي مثلي الأعلىيُذكر أن مسلسل "إخواتي" كان آخر مشاركات، والذي عرض خلال موسم، وتدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها ثم تتوالى الأحداث.وشارك في بطولة المسلسل كل من نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل، أحمد حاتم. ويأتي المسلسل من تأليف: مهاب طارق ومن إخراج: محمد شاكر خضير.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».