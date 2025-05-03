لبلبة من مهرجان أسوان: قدمت العديد من الأعمال التي تناقش وتعالج قضايا المرأة 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 صباحاً - انطلقت مساء 2 مايو فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته التاسعة، والمقرر إقامته حتى يوم 7 مايو الجاري، وقد حضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة داليا البحيري وزوجها، رانيا فريد شوقي، داليا مصطفى؛ بسنت أبو باشا بالإضافة إلى النجمة السورية كندة علوش والفنانة الكبيرة لبلبة؛ والذين تم تكريمهما خلال الافتتاح اليوم. لبلبة بعد تكريمها بمهرجان أسوان: أنا فخورة بتكريمي بدورة أم كلثوم وجهت لبلبة أثناء تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة الشكر لإدارة المهرجان وأعربت عن سعادتها بالتكريم، حيث قالت: "بشكر إدارة المهرجان على تكريمي في مشواري الطويل منذ طفولتي إلى الآن، وأنا فخورة بتكريمي في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم".

وأكملت لبلبة: "وطبعًا أنا في أجمل بلاد مصرنا الحبيبة أسوان الجميلة بشعبها الجميل، كان مشواري طويل 94 فيلمًا ضمت العديد من الأفلام التي تناقش وتعالج قضايا المرأة، وكنا دائمًا نقدم رسالة للجمهور عن حياة المرأة، وكنت دائما حريصة على تقديم رسائل مفيدة لجمهوري خلال أفلامي، وأنا أتمنى أن تقدم أفلامي القادمة رسائل مفيدة للجمهور، وشيئاً أفتخر به حتى بعد مفارقتي الحياة أن أكون قدمت رسالة حلوة لجمهوري".

أطلعوا على لبلبة.. رحلة من النجاح بين السينما والاستعراض "آل شنب" آخر أعمال لبلبة الفنية يذكر أن آخر أعمال لبلبة الفنية، فيلم "آل شنب" الذي عُرض في دور السينما يوم 31 أكتوبر الماضي، وهو من بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، إبتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم أربع شقيقات، وأبناءهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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