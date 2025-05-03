خمسة أفلام عربية تتنافس بقوة على جوائز النقاد في مهرجان كان

ميرنا وليد - بيروت - كشف مركز السينما العربية عن قائمة الترشيحات الرسمية لجوائز النقاد للأفلام العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، المقرر انطلاقها في 17 أيار، وتصدّرت الترشيحات أربعة أفلام حصل كل منها على خمس فئات، وهي: "شكرًا لأنك تحلم معنا"، "في حب تودا"، "أثر الأشباح"، و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، فيما نال فيلم "عائشة" أربعة ترشيحات.
وتنوّعت هذه الأفلام بين الدراما الاجتماعية والتجريب الفني، متناولة موضوعات عميقة كالإرث العائلي، والمقاومة، والهوية، والمطاردة، والطموح النسائي، بمشاركة أسماء بارزة من صناع السينما العربية، وتُعد هذه الترشيحات مؤشراً على الحضور القوي للسينما العربية في المحافل الدولية، وعلى تنامي اهتمام النقاد العالميين بالأصوات السينمائية القادمة من العالم العربي.
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