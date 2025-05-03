شكرا لقرائتكم خبر عن منح المخرج عماد ماهر درع هيباتيا الذهبية فى ختام الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج والمونتير عماد ماهر، ومنحهما درع هيباتيا الذهبية للإبداع.



الفنان عماد ماهر، أخرج 4 أفلام قصيرة حازت على عدة جوائز ‎منها: "لمبة نيون" و"عاطف" و"زكريا"، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها (حاجة ساقعة – آمن جداً – حار جاف صيفاً – نسخة شعبية).



ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بحضور ناهد السباعي



ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



ختام مهرجان الإسكندرية



حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



مصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة، حيث شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا وكليرمونت.

من أبرز أفلامه: (ظلال) فيلم تسجيلي حصل على جائزة الفيبريسي من مهرجان فينيسيا 2010، (آخر أيام المدينة) فيلم طويل حصل على جائزة كاليجاري في مهرجان برلين 2016، (الفخ) فيلم قصير حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان 2019، (حنة ورد) فيلم قصير حصل على جائزة مهرجان كليرمونت 2020، (سعاد) فيلم طويل شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2020، (عيسى) فيلم قصير شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان 2023.

وقال الفنان أنسي أبو سيف، إن هذه التكريمات تحمل اسم الراحل الفنان صلاح مرعي.

وأضاف الفنان ومهندس الديكور: "هذه الجائزة باسم الراحل الفنان صلاح مرعي لأنه كان داعما ومتبنيا للشباب، وأخرج جيلا كاملا من الفنانين ومهندسي الديكور، وأصبحوا نجوم هذه المهنة في السينما والتلفزيون المصري".

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قِبَل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

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