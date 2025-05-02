داليا البحيري تلقي كلمة الافتتاح بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: كوكب الشرق اختيار موفق

داليا البحيري عن مهرجان أسوان : احتفال بقصص المرأة وانتصاراتها

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 11:57 مساءً - انطلقت منذ قليل فعالياتبدورته التاسعة، والمقرر إقامته من اليوم 2 مايو وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر، وتُقام هذا العام تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفاء خاص بمرور 50 عامًا على رحيل أيقونة الغناء العربي والمرأة الأكثر تأثيرًا في تاريخ المنطقة خلال القرن الأخير.وقد بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء للمهرجان، أبرزهم الفنانة داليا البحيري وزوجها، رانيا فريد شوقي، داليا مصطفى؛ بالإضافة إلى النجمة السورية كندة علوش والفنانة الكبيرة لبلبة؛ والمقرر أن يتم تكريمهما خلال الافتتاح اليوم.وقد بدأت الفعاليات بكلمة الافتتاح التي قدمتها الفنانةوالتي أعربت عن سعادتها بمشاركتها في المهرجان وفخرها بوجود مثل هذه المهرجانات التي تدعم المرأة وتكرمها؛ حيث قالت: "كوكب الشرق أم كلثوم هو اختيار موفق وخير دليل على إصرار المرأة المصرية على النجاح بل والتألق في جميع المجالات".وأكملت: "هذا المهرجان هو احتفال بقصص المرأة وانتصاراتها وأنه تفكير بأنه عندما تدعم المرأه تحدث أشياء رائعة، دعونا نواصل دعم وإلهام وتمكين بعضنا لبعض، دعونا نستفيد من القوى الجماعية للمرأة في جميع أنحاء العالم لخلق عالم أكثر عدالة ومساواه وجمالًا للجميع".ويشارك هذا العام بالمهرجان 61 فيلمًا من 32 دولة في مختلف مسابقات المهرجان، منها 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة و20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب برنامج خاص بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، و15 فيلمًا في مسابقة أفلام الجنوب التي استحدثت هذا العام، و10 أفلام ضمن مسابقة "أفلام ذات أثر" بالإضافة إلى أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.وتتنوع المشاركات بين عروض أولى في إفريقيا والشرق الأوسط، وإنتاجات دولية من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، مما يعكس اتساع رقعة التمثيل الثقافي والاهتمام بتجارب المرأة في السينما حول العالم.أطلعوا على دورة أم كلثوم.. انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اليوم

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