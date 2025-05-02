إدارة مهرجان كان تعلن مشاركة 11 فيلمًا بمسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الـ 78 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 11:57 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن إختيار 11 فيلمًا سينمائيًا للمُنافسة على جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة بالدورة الـ78 من المهرجان المُقرر إقامة فعالياته من 13 مايو الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

مهرجان كان يُعلن بأن الإختيار تم بعد مُشاهدة 4781 فيلم قصير

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن اختيار الأفلام المُشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة من خلال الحساب الرسمي للمهرجان على "إنستغرام" حيث تم نشر مقطع فيديو وتم التعليق عليه بـ"مسابقة الأفلام القصيرة كان 2025 .. من بين 4,781 فيلمًا تمت مشاهدتها، تم اختيار 11 فيلمًا قصيرًا للمسابقة هذا العام: 9 أفلام روائية و2 أفلام رسوم متحركة، بما في ذلك 5 أفلام من إخراج نساء".

وأضاف التعليق: " سيتم منح جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير من قبل لجنة التحكيم برئاسة مارين آدي في حفل توزيع الجوائز يوم السبت 24 مايو 2025".

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الأفلام المُشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان 2025

وجاءت الأفلام القصيرة التي تم الإعلان عنها للمُنافسة على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2025 كالتالي:

ARGUMENTS IN FAVOR OF LOVE (DISPUTES EN FAVEUR DE L’AMOUR)

ALI

I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW

AGAPITO

FILLE DE L’EAU

HYPERSENSIBLE

DAMMEN

THE SPECTACLE

NVHAI (FILLES)

A SOLIDÃO DOS LAGARTOS

AASVOËLS (VAUTOURS)



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وتتكون لجنة تحكيم مُسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي من المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة مارين آدي والتي تتولى رئاسة لجنة التحكيم وينضم إليها كل من المخرج وكاتب السيناريو والمنتج رينالدو ماركوس جرين، الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني كاميليا جوردانا، المنتج والمصور خوسيه ماريا برادو جارسيا، المخرج وكاتب السيناريو نيبويشا سليجيبيتش.

مهرجان كان السينمائي يعرض "حمى الذهب" لـ تشارلي شابلن

يُذكر أن مهرجان كان السينمائي 2025 يشهد عرض فيلم "حمى الذهب" The Gold Rush الكوميدي الصامت الكلاسيكي للنجم تشارلي شابلن، والفيلم مُرمم بدقة 4K لأول مرة عالميًا قبل عرضه عالميًا في ذكرى مرور 100 عام على عرضه الأول في المسرح المصري بلوس أنجلوس.

ويأتي فيلم "حمى الذهب" لـ تشارلي تشابلن المُرمّم بتقنية 4K، هو الأول من نوعه، وتزامنًا مع احتفال المهرجان بمرور 130 عامًا على اختراع آلة التصوير السينمائي للأخوين لوميير، سيحتفل فيلم تشابلن الكلاسيكي المحبوب - الذي يجمع بين المغامرة والرومانسية والكوميديا - بالذكرى المئوية لعرضه الأول في شارع كروازيت.

وبعد عرضه الأول في كان، سيُطرح فيلم "حمى الذهب" المُرمّم حديثًا في دور السينما حول العالم في 26 يونيو القادم، وبتنظيم من mk2، سيُعرض الفيلم عالميًا في أكثر من 250 عرضًا في أكثر من 70 دولة في اليوم نفسه.

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