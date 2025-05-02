أبرزهما كندة علوش ولبلبة.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان أسوان

توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان أسوان

مشوار لبلبة بالغ الثراء والخصوصية

تكريم كندة علوش عن تكريمها: بعتبر نفسي مصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 11:57 مساءً - انطلقت منذ قليل فعالياتبدورته التاسعة، والتي تنطلق من اليوم 2 مايو وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر، وتُقام هذا العام تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفاء خاص بمرور 50 عامًا على رحيل أيقونة الغناء العربي والمرأة الأكثر تأثيرًا في تاريخ المنطقة خلال القرن الأخير.ويشارك هذا العام 61 فيلمًا من 32 دولة في مختلف مسابقات المهرجان، منها 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة و20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب برنامج خاص بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، و15 فيلمًا في مسابقة أفلام الجنوب التي استحدثت هذا العام، و10 أفلام ضمن مسابقة "أفلام ذات أثر" بالإضافة إلى أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.وتتنوع المشاركات بين عروض أولى في إفريقيا والشرق الأوسط، وإنتاجات دولية من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، مما يعكس اتساع رقعة التمثيل الثقافي والاهتمام بتجارب المرأة في السينما حول العالم.وقد بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء للمهرجان، أبرزهم الفنانة داليا البحيري وزوجها، رانيا فريد شوقي، داليا مصطفى؛ بالإضافة إلى النجمة السوريةوالفنانة الكبيرة لبلبة؛ والمقرر أن يتم تكريمهما خلال الافتتاح اليوم.أطلعوا على من أحمد حلمي لـ كندة علوش.. تكريمات مميزة للنجوم في المحافل الفنية خلال 2025أكدت إدارة المهرجان أن مشوار الفنانةالسينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلماً، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين، مثل أنور وجدي، ونيازي مصطفى، ويوسف شاهين، وعاطف الطيب، ومحمد عبد العزيز، وسمير سيف، وأسامة فوزي.كما تقاسمت البطولة مع نجوم كبار، مثل عمر الشريف وونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة"، و"ضد الحكومة"، و"الآخر"، و"إسكندرية نيويورك"، و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير"، و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العديد من الأفلام الكوميدية، مثل "عصابة حمادة وتوتو"، و"خلي بالك من جيرانك" و"احترس من الخط".وعلى غرار الفنانة القديرة، تكرم أيضاً النجمةفي حفل الافتتاح، ويبدو أن هذا المهرجان ومدينة أسوان لهما مكانة خاصة بقلب "كندة"، هذا ما كشفت عنه، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، معربة من خلالها عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان عريق يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن لهذا التكريم مكانة خاصة في قلبها، قائلة: "أنا بعشق هذه المدينة بكل طاقتها الجميلة، وبكل آثارها العظيمة، أنا عملت فرحي هنا، وبعتبر نفسي مصرية".وأضافت أن التكريم يأتي تتويجاً لمشاركتها في ثلاثة أفلام مؤخراً، هي: "نزوح"، و"يلو بلس"، و"The Swimmers"، مشيرة إلى أن ما يميز تلك التجارب هو تعاونها خلالها مع مخرجات نساء، وهو ما تعتز به كثيراً.

يمكنكم متابعة كندة علوش: بتعلم من ابنتي وأمي مثلي الأعلى

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