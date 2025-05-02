صُنّاع "لام شمسية" يرفضون الإساءة لمحمد شاهين بسبب دوره في " لام شمسية "

ميرنا وليد - بيروت - رفض فريق عمل مسلسل "لام شمسية" الزجّ باسم الممثل محمد شاهين في قضية الإعتداء على الطفل ياسين، بعد انتشار تعليقات تربط بين شخصيته "وسام" في العمل، والمتهم الحقيقي المحكوم عليه بالمؤبد في محافظة البحيرة.



وأصدر صُنّاع المسلسل بياناً أكدوا فيه أن الخلط بين الدراما والواقع أساء للممثلين وأساء لفهم رسالة العمل، الذي ناقش قضايا التحرش بالأطفال من منظور توعوي وإنساني. كما طالبوا باحترام خصوصية الطفل علي البيلي، بطل المسلسل، وعدم استغلال صورته في سياقات غير لائقة.

وكان شاهين قد عبّر عن تأثره بردود الفعل، قائلاً: "لا تكرهوني... أنا ممثل فقط".