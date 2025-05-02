أصالة تُطلق هذا الإسم على ألبومها الجديد.. وأغنية مرتقبة من ألحان تامر عاشور

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري أن ألبومها المقبل سيحمل عنوان ضريبة البعد، وهو الإسم الذي وقع عليه الإختيار بعد تصويت أجرته بين متابعيها عبر مواقع التواصل، وجاء الإعلان من خلال فيديو قصير وجّهت فيه الشكر للجمهور على تفاعله وثقته، ويضم الألبوم تعاونات موسيقية جديدة، من أبرزها أغنية بعنوان كلام فارغ، وهو أول عمل يجمع بين أصالة والملحن والفنان تامر عاشور، من كلمات منة القيعي، ما يضفي على الألبوم لونًا مختلفًا ويعد بمحتوى فني غني.



الألبوم، المقرر طرحه خلال أيام على المنصات الإلكترونية، يأتي بعد مجموعة من الإصدارات الفردية التي قدمتها أصالة مؤخرًا، مثل أغنية بعض الأحيان من تأليف الأمير فيصل بن تركي بن ناصر وألحان أحمد الهرمي، وأغنية جنة الحب من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي وألحان فايز السعيد .