غادة عبد الرازق تهاجم مخرجين يتجاهلون مصلحة الممثل وتصفهم بالخطرين

هاجمت الفنانة غادة عبد الرازق بعض المخرجين، واصفةً إياهم بأنهم لا يلتفتون إلا الى آرائهم الشخصية ويرفضون أي رأي آخر، ولا يفكرون إلا في أنفسهم، مشيرةً الى أنها عملت كثيراً مع هذه النوعية من المخرجين.

وقالت غادة خلال ندوة صحافية: "في مخرجين بيفكروا في مصلحتهم على حساب مصلحة الممثل، وأهم حاجة عندهم كادراتهم هم، وده نوع خطر جداً لأنه بيقلب عليك لو نجاحك مش بيتنسب ليهم، ودي نوعية اشتغلت معاها كتير، اللي بيتضايق من نجوميتي".

وكانت غادة قد علّقت على استعانتها بدوبلير رجل في مسلسل "شباب امرأة"، الذي أثار جدلاً واسعاً فور انتشار صورتها، بالقول: "اتفاجئت لما دخلت اللوكيشن لقيتهم جايبين ليا دوبلير راجل وفضلت أضحك، أول مرة تحصل معايا وألاقي راجل دوبلير، كانوا دايماً بيجيبولي في الأعمال السابقة دوبلير ست وبتبقى شبهي تماماً".

مسلسل "شباب امرأة"، عُرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم النجمة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، يوسف عثمان، طارق النهري...، وهو من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين يوسف غراب، ورواية محمد سليمان عبد الملك.

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