إياد نصار يكشف عن أعماله السينمائية خلال الفترة المقبلة

كشف الفنان إياد نصار عن أحدث أعماله السينمائية خلال الفترة المقبلة خلال تواجده مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON.

وأعلن نصار انتهاء تصوير اول عمل سينمائي من انتاجه بعنوان "من ايام الجيزة " الذي يدور في اطار كوميدي.

واستكمل إياد نصار:" انتظر عرض فيلم المشروع X من اخراج بيتر ميمي وبطولة النجم كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه موسم عيد الأضحى المقبل".

تفاصيل فيلم "المشروع x"

وتدور أحداث فيلم «المشروع x» في أجواء من الإثارة والتشويق حول يوسف الجمال عالم أثار مصرية يخوض رحلة مع فريقه للوصول إلى سر بناء الاهرامات ويواجه خلال الرحلة العديد من الصعوبات والتحديات.



ويضم الفيلم في بطولته كريم عبد العزيز وياسمين صبري في أول تعاون يجمع بينهما ويشاركهما البطولة أحمد غزي وعصام السقا واياد نصار ومريم الجندي من إخراج بيتر ميمي.

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