حسن الرداد يستعد لأحدث أعماله السينمائية فيلم "طه الغريب"

القاهرة - الخليج 365
شارك النجم حسن الرداد مع جمهوره ومتابعيه، بصور لأحدث ظهور له، عبر صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
وظهر حسن الرداد وهو يستعد لأحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "طه الغريب" عن الرواية الشهيرة والتي تحمل نفس الإسم للكاتب محمد صادق والذي كتب السيناريو والحوار أيضًا للفيلم، ويجري الآن ترشيح باقي أبطال العمل، والذي يخرجه عثمان أبو لبن، من إنتاج أحمد السبكي.
وكان حسن الرداد شارك في موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عقبال عندكوا" رفقة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
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