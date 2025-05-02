يسرا تكثّف التحضير للعودة الى السينما بفيلم "الست لما"

تواصل الفنانة يسرا خلال الفترة الحالية التحضير للعودة الى السينما بفيلم "الست لما"، حيث تكثّف جلسات العمل مع الشركة المنتجة وخالد أبو غريب مخرج الفيلم، لاختيار فريق العمل للتعاقد معهم لبدء التصوير بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

ووضعت يسرا شروطاً في اختيار فريق العمل حيث أخبرت الشركة المنتجة أنها تريد أن يكون أغلب العاملين في الفيلم من الوجوه الجديدة الذين لمعوا في الفترة الماضية في الكوميديا.

وتعود يسرا بهذا الفيلم الى السينما بعد غياب عامين، منذ تقديمها فيلم "شقو"، الذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية مشبوهة، لكنها تقودهم الى أزمات كبيرة ولها تبعات خطيرة.

فيلم "شقو" هو بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، محمد جمعة...، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

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