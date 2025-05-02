شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وداليا البحيرى وميدو عادل فى افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجمات الفن على حضور افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، منهم: كندة علوش ورانيا فريد شوقى وداليا البحيرى وزوجها وبوسى شلبى وميدو عادل والمخرج محمد حمدى.



ميدو عادل



بوسى شلبي



داليا البحيرى وزوجها



دالياالبحيرى



رانيا فريد شوقى



كندة علوش



ينافس فيلم ولا عزاء للسيدات للمخرج محمود زين وبطولة الفنان صدقى صخر فى المسابقة الرسمية، وهو الفيلم المصرى الوحيد بالمسابقة الرسمية.

تدور الأحداث حول الأخوين زاهر ومراد اللذين حين تموت أختهما العشرينية غير المتزوجة، هيام، يكتشفان قبل بدء عملية الغُسل آثار عضَّات على رقبتها وصدرها، مما يعيق استكمال الغُسل خوفًا من الفضيحة.

الفيلم من إخراج محمود زين كما أنه مؤلفه، وهو من إنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة صدقي صخر الذي عبَّر عن إعجابه وحماسه للفيلم قائلًا: "ما شجعني على المشاركة في هذا الفيلم هو موضوعه الجرىء وتناوله للقضية من منظور مختلف، كما أن مشاركته في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة هو شهادة على دعمه لقضية المرأة وقوة تأثيره وقيمته الفنية العالية".

يشارك صدقي البطولة سهيلة الأنور ونادية حسن ومحمود يحيى، مدير التصوير مؤمن علاء الدين، ومونتاج محمد ممدوح، والمنتج المنفذ علي سليمان، مهندس الديكور محمد أسامة حسن، مهندس الصوت رامي مجدي، تصميم ومكساج الصوت عمرو سليمان، وتصحيح الألوان طارق عبد القادر.

