شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يمنح إيمان العاصى وطه دسوقى وهاجر السراج جوائز الأفضل فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ73 برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة" وتسلمت الفنانة هبة عبد الغني التكريم بدلا عنه وجائزة المركز التشجيعية للفنانة هاجر السراج.



ايمان العاصى وانتصار



الفنانة ايمان العاصى



لوسى وانتصار وايمان العاصى



افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى بحضور ايمان العاصى ولوسى



انتصار ولوسى وايمان العاصى



تكريم ايمان العاصى فى افتتاح الكاثوليكى



تكريم لوسى وانتصار فى مهرجان المركز الكاثوليكى



تكريم لوسى وانتصار وايمان العاصى فى مهرجان الكاثوليكى

تشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبه عبدالغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

ويشارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبه يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة ﭼيلان عوف، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.