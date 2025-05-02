شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لوسى وانتصار بافتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى بدورته الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ73 برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة لوسي والفنانة انتصار، عازفة البياو د.مارسيل متي، مدير التصوير مصطفى عز الدين.



تكريم لوسى



تكريم انتصار



تشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

ويشارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبه يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة ﭼيلان عوف، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.