شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تحتفل بعقد قران ابنتها هيا إسماعيل كتكت وآدم مصطفى العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة أمل رزق بعقد قران ابنتها الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت على المهندس آدم مصطفى العربي، في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

عقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفى عاطف والذي أدي بعض الأنشودات، وحضر عدد من الفنانين الذبن حرصوا على تهنئة أمل رزق والعروسين، منهم الفنان هانى رمزى ومايان السيد، الفنانة عبير منير، إيناس عز الدين الفنان جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ، مساعدة مخرج ندي منير حسن، مصممة الأزياء مني الزرقاني.



كتب كتاب ابنة امل رزق



مايان السيد



من عقد قران ابنة امل رزق



هانى رمزى وامل رزق



هانى رمزى يحضر عقد قران ابنة أمل رزق



ابنة الفنانة امل رزق وعريسها



ابنة أمل رزق وعريسها



ابنة أمل رزق



الشيخ مصطفى حسنى يعقد قران ابنة أمل رزق



الشيخ مصطفى عاطف



امل رزق وابنتها ومحمد عبد الحافظ



امل رزق وايناس عز الدين



امل رزق وزوجها



أمل رزق وزوجها



امل رزق وعبير منير وايناس عز الدين



أمل رزق



صديقان امل رزق



عقد قران ابنة الفنانة أمل رزق



عقد قران ابنة أمل رزق بحضور هانى رمزى



عقد قران بنت امل رزق بحضور نجوم الفن

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل عائلة الحج نعمان في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن أخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق فهي ممثلة بدأت مشوارها في تسعينات القرن العشرين من خلال الدراما التليفزيونية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً من بينها "ليالى الحلمية"، "العائلة" ، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان" "أنا قلبي دليلي"، "أفراح القبة" وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وأخر أعمالها مسلسل "روز وليلى" للنجمتين يسرا ونيللي كريم.