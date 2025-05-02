وائل نور الذي نجح في أن يكون نجم الشباب بالثمانينيات

البداية في السينما والنجاح أمام كبار النجوم

وائل نور صاحب البصمة الخاصة في الدراما التلفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 10:28 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين الذين نجحوا في بناء علاقة خاصة مع الجمهور وذلك من خلال عدد كبير من أعماله الفنية والتي تنوعت ما بينوالمسرح وقد حققت نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات مسيرته الفنية.مع بداية الثمانينيات جاءت البداية الفنية للفنان وائل نور وبشكل خاص في السينما حيث شارك ببطولة فيلم "عالم وعالمة" أمام محمود ياسين، نادية الجندي وفي نفس العام تم عرض فيلم "الإحتياط واجب" والذي جسد بطولته الفنان أحمد زكي وشارك ببطولته الفنان وائل نور أمام عدد كبير من أبناء جيله مثل عبد الله محمود، شريف منير، محسن مُحيي الدين، علاء عوض.وقد امتلك الفنان وائل نور موهبة حقيقية وخفة ظل جعلته يدخل إلى قلوب الجماهير وينطلق بمسيرته السينمائية والتي شهدت تألقًا كبيرًا في فترة الثمانينيات من خلال تجسيده لشخصية "الشاب الشقي"، وشهدت تلك الفترة عرض عدد كبير من الأفلام جسد بطولتها وائل نور والتي وصلت لحد مُشاركته ببطولة اكثر من فيلم في عام واحد.يُمكنكم قراءة:ومن أبرز أفلامه السينمائية التي شارك ببطولتها الفنان وائل نور هي "بيت القاصرات، الأوغاد، إنتحار صاحب الشقة، البيه البواب، حالة تلبس، السجينتان، الحب في طابا، تووت تووت" والعديد من الأفلام السينمائية لكبار الفنانين.وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفنان وائل نور في السينما إلا أن كان له بصمة خاصة في الدراما التلفزيونية والتي نجح من خلالها في أن يدخل البيوت المصرية والعربية ويُحقق الإنتشار الحقيقي ويكسب إعجاب وحب الجمهور.خلال بداياته الفنية شارك الفنان وائل نور ببطولة عدد من المسلسلات ومن أبرزها "أخو البنات، أجمل الزهور، رحلة السيد أبو العلا البشري"، إلا أن نجاحه الحقيقي في الدراما التلفزيونية جاء من خلال مُشاركته ببطولة مسلسل "البخيل وأنا" أمام الفنان فريد شوقي والذي حقق نجاحًا كبيرًا.وطوال فترة التسعينيات شارك الفنان وائل نور ببطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي كان الجمهور يحرص على متابعة أحداثها ومن أبرزها "ذئاب الجبل، المال والبنون، العرضحالجي، ترويد الشرسة، يوم عسل يوم بصل"، وكان آخر أعماله الفنية هي مُشاركته ببطولة المسلسل التلفزيوني "شقة فيصل" أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة أيتن عامر.وكان قد رحل عن عالمنا الفنان وائل نور في مثل هذا اليوم 2 مايو عام 2016 عن عمر ناهز الـ55 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا ظل سيظل حاضرًا في أذهان الجمهرو الذين أحبوه على مدار سنوات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».