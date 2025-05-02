وفاة النجمة الأميركية جيل سوبول بطريقة مأساوية

ميرنا وليد - بيروت - توفيت المغنية الأميركية جيل سوبول عن عمر 66 عاماً، إثر حريق غامض اندلع في منزلها بولاية مينيسوتا، فجر الخميس ، حيث عُثر على جثتها بعد أن أتت النيران على معظم أجزاء المنزل.

ولم تُعرف بعد أسباب الحريق، بينما فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث. وأكد وكيل أعمالها، جون بورتر، خبر الوفاة، واصفاً سوبول بأنها "قوة فنية لا تُعوّض". عُرفت سوبول بأغنيتها الشهيرة "Supermodel"، وبتناولها قضايا اجتماعية في أعمالها، وكانت تستعد لعرض مسرحي في دنفر قبل يوم من وفاتها. وفاتها شكّلت صدمة كبيرة في الأوساط الفنية الأميركية.