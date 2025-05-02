ميرنا وليد - بيروت - توفيت المغنية الأميركية جيل سوبول عن عمر 66 عاماً، إثر حريق غامض اندلع في منزلها بولاية مينيسوتا، فجر الخميس ، حيث عُثر على جثتها بعد أن أتت النيران على معظم أجزاء المنزل.
ولم تُعرف بعد أسباب الحريق، بينما فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث. وأكد وكيل أعمالها، جون بورتر، خبر الوفاة، واصفاً سوبول بأنها "قوة فنية لا تُعوّض". عُرفت سوبول بأغنيتها الشهيرة "Supermodel"، وبتناولها قضايا اجتماعية في أعمالها، وكانت تستعد لعرض مسرحي في دنفر قبل يوم من وفاتها. وفاتها شكّلت صدمة كبيرة في الأوساط الفنية الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة النجمة الأميركية جيل سوبول بطريقة مأساوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.