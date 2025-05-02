إنطلاق تصوير الموسمين الثاني والثالث من "Three-Body Problem"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة نتفليكس بدء العمل على تصوير الموسمين الثاني والثالث من سلسلة الخيال العلمي Three-Body Problem، على أن يستمر التصوير حتى عام 2027، في خطوة تأتي بعد تجديد السلسلة لموسمين إضافيين في تموز 2024.
تدور أحداث العمل في إطار مستقبلي يتوقع خلاله البشر غزوًا فضائيًا للأرض، وتُركّز القصة على شخصية "يي وينجي"، عالمة فيزياء فلكية تحمل ماضٍ مأساوي بعد مقتل والدها، مما يدفعها إلى التواصل مع كائنات فضائية تمهيدًا لقدومهم. وفي المقابل، تنشأ تحالفات بشرية ومجموعات سرية تستعد لمواجهة الغزو المرتقب.
المسلسل من تطوير ديفيد بينيوف، أحد صناع Game of Thrones، وهو مستوحى من روايات الكاتب الصيني ليو تسيشين، ويضم نخبة من النجوم العالميين بينهم ليام كننغهام، بنديكت وونغ، إيزا غونزاليس، وجون برادلي، في تجربة درامية تمزج بين الخيال، السياسة، والعلوم المعقدة.
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