وجيه صقر يعلن ترشحه للانتخابات البلدية .. ضمن لائحة "شباب بجه"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل اللبناني وجيه فيليب صقر ترشحه للانتخابات البلدية في بلدة بجه، كجزء من لائحة "شباب بجه" التي ترفع شعار "معًا للتجدد والإنماء"، واضعًا خبرته الفنية والثقافية في خدمة العمل العام، وظهر صقر في البوستر الرسمي للحملة، مؤكدًا دعمه لمشاريع تنموية وثقافية في البلدة، مثل تنظيم المهرجانات، إقامة المعارض الفنية، وخلق لقاءات ثقافية تسهم في تنشيط الحياة الاجتماعية والسياحية.



شعار الحملة الذي يتردد بقوة هو: "نعم لبلدية متطورة، نعم لأفكار جديدة، نعم لشباب بجه"، في دعوة صريحة لتجديد الوجوه وضخّ طاقات شابة في العمل البلدي.



