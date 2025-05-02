بالصور- إبتسام تسكت في رسالة تحدّي للحسودين عشيّة الإعلان عن خطوبتها: “اجعلي كل تحركّاتك سريّة”

إحتفلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت بخطوبتها على الممثل والمؤثر المغربي الشهير مراد العشابي، حيث شاركت متابعيها بالعديد من الصور من أجواء حفل خطوبتها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وظهرت إبتسام وهي ترتدي القفطان الأبيض ووثّقت هذه اللحظات المميزة من حياتها برسالة مؤثّرة جاء فيها: “حافظي على حب حياتك في صمت … وتزوجيه في صمت، خططي في صمت، اشتغلي واطمحي في صمت، انكسري وواجهي صراعتك في صمت عيشي حياتك بسريّة، ثم اتركيهم يزفًونك أمام الجميع واكشفي وجه حب حياتك امام الجميع بكل جرأة واستمري واكشفي لهم مولودك الجديد”.

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وتابعت: “اجعلي كل تحركاتك سريّة ‎لأن الغيرة ممكن أن توقفك .. دعيهم يرون النتائج وليس الخطط ..‎شكرا لكم على دعمكم المستمر وحبكم الكبير ‎أحبكم جميعًا”.