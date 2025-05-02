شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء أمل رزق أثناء احتفالها بعقد قران ابنتها هيا إسماعيل كتكت وآدم مصطفى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهمرت دموع الفنانة أمل رزق خلال عقد قران ابنتها الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت على المهندس آدم مصطفى العربي، وذلك لفرحتها لزواج أولى بناتها.

وعقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفي عاطف والذي أدي بعض الانشودات، وحضر عدد من الفنانين الذبن حرصوا علي تهنئة أمل رزق والعروسين منهم الفنان هاني رمزى ومايان السيد، الفنانة عبير منير، ايناس عز الدين الفنان جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ، مساعدة مخرج ندي منير حسن، مصممة الأزياء مني الزرقاني.

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل عائلة الحج نعمان في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن أخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق فهي ممثلة بدأت مشوارها في تسعينات القرن العشرين من خلال الدراما التليفزيونية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً من بينها "ليالى الحلمية"، "العائلة"، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان" "أنا قلبي دليلي"، "أفراح القبة" وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وآخر أعمالها مسلسل "روز وليلى" للنجمتين يسرا ونيللي كريم.