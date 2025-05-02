شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم نجوم الفن والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي تكريم الإعلامية هالة حشيش والفنان أحمد ماهر وشريف الدسوقي والكاتبة مريم نعوم ومادلين طبر.

وكشف المهرجان عن منحه عددا من جوائز الريادة السينمائية لكل من: الفنانة صابرين والفنانة الدكتورة سميرة محسن والفنان أحمد ماهر والفنانة لوسي والفنان محمود الحديني.

ويمنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للكاتبة مريم نعوم، وتذهب جائزة فريد المزاوى للمخرج هاني لاشين، وتذهب جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما جائزة التميز الإعلامي لهالة حشيش، وتذهب جوائز الإبداع الفني لكل من الفنانة انتصار والفنانة مادلين طبر والمنتج حسين القلا وعازفة البياو د. مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفي عز الدين.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2024 فقد قررت اللجنة العليا للمهرجان، منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة"، وجائزة المركز التشجيعية للفنانة هاجر السراج.