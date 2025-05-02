شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ مصطفى حسنى يعقد قران هيا إسماعيل كتكت ابنة أمل رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الشيخ مصطفى حسني عقد قران الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت إبنة الفنانة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت على المهندس آدم مصطفى العربي، كما حضر المنشد مصطفى عاطف الذي قدم بعض الانشودات قبل انطلاق العقد.

وحضر لتهنئة العروسين كل من مايان السيد، الفنانة عبير منير، إيناس عز الدين الفنان جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ، مساعدة مخرج ندى منير حسن، مصممة الأزياء مني الزرقاني.

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل عائلة الحج نعمان في جزأيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن آخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق فهي ممثلة بدأت مشوارها في تسعينات القرن العشرين من خلال الدراما التليفزيونية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً من بينها "ليالى الحلمية"، "العائلة" ، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان" "أنا قلبي دليلي"، "أفراح القبة" وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وأخر أعمالها مسلسل "روز وليلى" للنجمتين يسرا ونيللي كريم.