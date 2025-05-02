هشام ماجد يكشف إصابته بالكورونا أثناء تصوير أشغال شقة جدًا .. ويجيب عن وجود جزء ثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 08:59 مساءً - كشف الفنان هشام ماجد سر أذاعه للمرة الأولى وهو إصابته بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "أشغال شقة جدًا"؛ والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني 2025، كما تحدث هو وصناع العمل عن إمكانية وجود جزء ثالث من المسلسل خلال رمضان المقبل.
حيث قال المخرج خالد دياب عن كواليس مشهد "القرش": "أنا بفكر كثيرًا أترك المهنة بسب المصاعب التي يواجهها الفنانين خلال تأديه المشاهد، بحس أني مش بنى أدام، لأن مصطفى غريب كان بيتوجع بجد".
وأكمل دياب: "بالصدفة هشام ماجد كان مصاب خلال تصوير هذا المشهد بفيروس كورونا، ووقتها هشام تحدث مع الدكتور الذي أعطاه حقنة لمنحه طاقة لمدة 6 ساعات، وصورنا المشهد"، ليمازحه مصطفى غريب قائلًا: "الحالة الوحيدة التي من الممكن أن أستاذ خالد يأجل التصوير هو وفاة الممثل".
و أضاف هشام ماجد: " اشتغلت مشهد القرش في البحر يومين وأنا عندي كورونا، وتاني يوم الصبح خدت الحقنة وصورنا والحمد لله أن مصطفى هو اللي كان متعلق مش أنا، وأسماء أيضًا أُصيبت بتسمم خلال التصوير ولكن الكل لازم يشتغل".
أطلعوا على هشام ماجد الذي جمع بين التمثيل والتأليف فأبدع في الكوميديا وغرد خارج السرب كمؤلف
ليرد عليه المخرج خالد دياب قائلًا : "هشام محلفني أن محدش يقول النكتة غيري، وأنا قولت له متقولش علشان نكملها في الجزء الثالث"، ليرد هشام ماجد قائلًا : "النكتة موجودة فعلًا وممكن نقولها بشكل حصري ونعمل حاجة جديدة للجزء الثالث"، ليتضح من كلامهم وجود نية لتقديم موسم ثالث من المسلسل.
وفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي- هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين- أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.
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إصابة هشام ماجد بكورونا خلال أشغال شقة جدًاحل الفنان هشام ماجد وعدد من صناع عمل مسلسل "أشغال شقة جدًا" ضيوف الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة " MBC مصر"؛ وخلال الحلقة كشف عن التحديات التي واجهتهم خلال تصوير العمل، وكان أبرزها إصابته بفيروس كورونا.
حيث قال المخرج خالد دياب عن كواليس مشهد "القرش": "أنا بفكر كثيرًا أترك المهنة بسب المصاعب التي يواجهها الفنانين خلال تأديه المشاهد، بحس أني مش بنى أدام، لأن مصطفى غريب كان بيتوجع بجد".
وأكمل دياب: "بالصدفة هشام ماجد كان مصاب خلال تصوير هذا المشهد بفيروس كورونا، ووقتها هشام تحدث مع الدكتور الذي أعطاه حقنة لمنحه طاقة لمدة 6 ساعات، وصورنا المشهد"، ليمازحه مصطفى غريب قائلًا: "الحالة الوحيدة التي من الممكن أن أستاذ خالد يأجل التصوير هو وفاة الممثل".
و أضاف هشام ماجد: " اشتغلت مشهد القرش في البحر يومين وأنا عندي كورونا، وتاني يوم الصبح خدت الحقنة وصورنا والحمد لله أن مصطفى هو اللي كان متعلق مش أنا، وأسماء أيضًا أُصيبت بتسمم خلال التصوير ولكن الكل لازم يشتغل".
أطلعوا على هشام ماجد الذي جمع بين التمثيل والتأليف فأبدع في الكوميديا وغرد خارج السرب كمؤلف
هل هناك جزء ثالث من أشغال شقة؟وخلال الحلقة أعرب الفنان هشام ماجد عن سعادته بردود الأفعال على المسلسل وبالتعاون مع جميع أبطاله وتحديداً المؤلفة والمخرج شيرين وخالد دياب، كاشفًا عن حقيقة وجود جزء ثالث من العمل؛ حيث توجه شريف عامر بسؤالهم عن النكتة الشهيرة في المسلسل وهي "مدرب سباحة تزوج من مدربة جمباز".
ليرد عليه المخرج خالد دياب قائلًا : "هشام محلفني أن محدش يقول النكتة غيري، وأنا قولت له متقولش علشان نكملها في الجزء الثالث"، ليرد هشام ماجد قائلًا : "النكتة موجودة فعلًا وممكن نقولها بشكل حصري ونعمل حاجة جديدة للجزء الثالث"، ليتضح من كلامهم وجود نية لتقديم موسم ثالث من المسلسل.
مسلسل "أشغال شقة جدًا"حقق النجم هشام ماجد نجاحاً كبيراً بمسلسل "أشغال شقة جداً"، والذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عندما عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2025. العمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، ولكنه منذ عرضه بجزئه الأول والثاني، حاز العديد من الإشادات، وكان من أبرزها الهضبة عمرو دياب، المؤلف والسيناريست تامر حبيب، تامر حسني، نيللي كريم، وهند صبري، مصطفى قمر، وغيرهم من النجوم.
وفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي- هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين- أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».