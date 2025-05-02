بعد غياب حوالي 15 عامًا .. عادل إمام يعود مرة أخرى إلى السينما فما القصة؟!

"عصابة حمادة وتوتو" بنكهة جديدة

فيلم "شمس الزناتي" وبداية جديدة

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نسخة معاصرة من "البحث عن فضيحة"

هذا هو موقف الزعيم من إعادة تقديم أعماله!

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 08:59 مساءً - دائمًا ما تتصدر أخباره ترند مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتتبع أخباره الفنية والصحية الجمهور والمتابعين ورواد مواقع التواصل الأجتماعي؛ إنه "الزعيم"، الذي يعود إلى شاشة السينما من جديد من خلال إحياء أفلامه من جديد ولكن بطريقة معاصرة، أحدثها فيلم "عصابة حمادة وتوتو".كان المنتج ريمون رمسيس قد أزفّ خبرًا سارًا للجمهور، وذلك من خلال إعلانه شراء حقوق فيلم "عصابة حمادة وتوتو"؛ والذي عُرض عام 1982، من بطولة الزعيمولبلبة؛ ليقدم جزءًا ثانيًا من الفيلم بأبطال جُدد وحبكة درامية جديدة.ووفقًا لتصريحات ريمون رمسيس الصحفية، أوضح أن أحداث الجزء الثاني من الفيلم يجسد جرائم مشابهة لحمادة وتوتو، ومن المتوقع مشاركة النجمة لبلبة في العمل، واختيار فريق عمل لتجسيد الأدوار الرئيسية.فيلم "عصابة حمادة وتوتو" من تأليف أحمد صالح وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداثه بعد أن يقترح "حمادة – عادل إمام" على صاحب شركة السياحة التي يعمل بها مشروع لتطوير الشركة، لينسب صاحب الشركة المشروع لنفسه، ويطرد "حمادة"، ولا يجد أمامه هو وزوجته "توتو" والتي جسدت شخصيتها النجمة، وابنهما الصغير سوى السرقة كمصدر للحصول على المال، ليكوّن هو وزوجته عصابة وتتعدد سرقاتهما، ويصبحان من كبار رجال الأعمال.أطلعوا على مواهب أحفاد النجوم.. حفيدة محمد صبحي بطلة فروسية وعادل إمام تهوى الرسملم يكن "عصابة حمادة وتوتو" أولى الأفلام التي سيتم إحيائها للزعيم، فهناك أيضًا فيلم "شمس الزناتي"، والتي كشف مؤخرًا أيضًا المنتج ريمون رمسيس، حقيقة ما تم تداوله حول توقف الفيلم نهائيًا، مؤكدًا في بيانٍ له، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أنّ الفترة الحالية تشهد استكمال الديكورات، إلى جانب تصميم الأزياء وتنسيق مواعيد أبطاله، ومن المُقرر استئناف التصوير في شهر يونيو المقبل.وأكد أنه ليست هناك نية نهائيًا لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجلٍ غير مسمى، مشيرًا إلى أن التصوير كان قد انطلق بالفعل وتم الانتهاء من تصوير جزء من مشاهد الفيلم، لافتًا إلى أنّ "شمس الزناتي" من الأعمال السينمائية الضخمة والمعقدة، نظرًا لتعدد مواقع التصوير وكثرة النجوم المشاركين فيه، مما يتطلب وقتًا كافيًا للتحضير على أعلى مستوى.فيلم "شمس الزناتي" البداية مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي والذي سيقدم دوره نجله الفنان، والفيلم يشارك في بطولته، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.كما سيتم إعادة إحياء نسخة معاصرة من فيلم "البحث عن فضيحة"، الذي سبق وقدّمه:، الفنانة ميرفت أمين، والفنان سمير صبري، عام 1973؛ حيث ستكون النسخة الجديدة بدعم من صندوق "Big Time" والهيئة العامة للترفيه. وتُشارك في بطولته الفنانةوالنجم هشام ماجد، وإخراج رامي إمام. بينما لم يتحدد بعدُ موعد انطلاق التصوير.يذكر أن المخرجكان قد كشف عن رأي والده الزعيمفي إعادة تقديم فيلم "البحث عن فضيحة"، وعن رأيه في موهبة هنا الزاهد، حيث قال: "ناس كتير متعرفش أن أنا أول واحد طلعت هنا الزاهد على الشاشة كانت ما زالت صغيرة جداً في مسلسل "مأمون وشركاؤه" لأنها موهوبة وعجبتني جداً، وجسدت الدور بشكل جيد جداً وكانت ممتازة في الدور".وعن موقف الزعيم من إعادة تقديم الفيلم أكمل: "على عكس ما ناس كتير فاهمة هو مش ضد إعادة تقديم الأفلام والتكنولوجيا الجديدة من حقها تظهر في الفيلم، المهم عنده في طريقة التناول وميكونش العمل الجديد بره سياق القديم".يمكنكم متابعة هل يقطع عادل إمام غيابه ويعود للتمثيل في 2025؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».