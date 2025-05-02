خبر سار جداً لمحبي مسلسل " أشغال شقة جداً "

ميرنا وليد - بيروت - في مفاجأة طريفة لمحبي مسلسل أشغال شقة جدًا، كشف كل من خالد دياب وهشام ماجد أن نكتة "مرة مدرب سباحة اتجوز مدربة جمباز" الشهيرة بالمسلسل، ما زالت ناقصة، وأن نهايتها محفوظة للجزء الثالث من العمل.



وخلال ظهورهما في برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر، قال خالد دياب مازحًا: "أنا وهشام متفقين محدش يقول باقي النكتة، علشان نكملها في الجزء الجاي"، ليقاطعه هشام قائلاً: "لو قالي أقول، هقول... بس إحنا سايبينها مفاجأة"، وقبل أن ينهي جملته، رن هاتفه وقطع اللحظة.

أشغال شقة جدًا حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.