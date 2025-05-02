"المشروع X" في طريقه إلى دور العرض.. كريم عبد العزيز يكشف البوستر الرسمي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري كريم عبد العزيز عبر حسابه البوستر الرسمي لفيلم المشروع X، الذي تحدد موعد إطلاقه في دور السينما يوم 21 ايار 2025، ليكون أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX.



المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول "يوسف الجمال"، باحث في علم الآثار، يتم فصله من الجامعة بعد نشره دراسة عن الأهرامات، ما يدفعه إلى خوض مغامرة دولية بحثًا عن أسرار مدفونة.

يشارك في العمل كل من هنا الزاهد التي تؤدي دور زوجته، إضافة إلى إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، ومريم الجندي، مع ظهور خاص لماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز.

الفيلم صُوّر بين مصر، روما، تركيا، وأميركا اللاتينية، واستُخدمت فيه فرق متخصصة في تنفيذ مشاهد الأكشن سبق لها العمل في Mission Impossible وGame of Thrones. كما تم بناء ديكورات تحاكي المواقع الأثرية الفرعونية.