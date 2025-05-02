ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية لين حايك متابعيها بنشر فيديو قصير عبر حساباتها ، ظهر وكأنه جزء من حملة انتخابية، وذُيّل بعبارة لافتة: "عطيتكن صوتي، صار وقت تعطوني صوتكن"، هذا التصريح المبهم فتح الباب أمام التكهنات، إذ انقسم الجمهور بين من رأى فيه تمهيدًا لدخولها الشأن العام، و من اعتبره تمهيدًا لعمل فني بطابع جديد.
و في غياب أي توضيح رسمي من الفنانة، بقيت الأسئلة معلّقة: هل تستعد لين حايك لمغامرة خارج حدود الفن، أم أن الأمر لا يتعدى حملة ترويجية بأسلوب مبتكر؟
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من لين حايك تُشعل التساؤلات .. حملة انتخابية أم مفاجأة فنية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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