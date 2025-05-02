رسالة غامضة من لين حايك تُشعل التساؤلات .. حملة انتخابية أم مفاجأة فنية ؟

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية لين حايك متابعيها بنشر فيديو قصير عبر حساباتها ، ظهر وكأنه جزء من حملة انتخابية، وذُيّل بعبارة لافتة: "عطيتكن صوتي، صار وقت تعطوني صوتكن"، هذا التصريح المبهم فتح الباب أمام التكهنات، إذ انقسم الجمهور بين من رأى فيه تمهيدًا لدخولها الشأن العام، و من اعتبره تمهيدًا لعمل فني بطابع جديد.



و في غياب أي توضيح رسمي من الفنانة، بقيت الأسئلة معلّقة: هل تستعد لين حايك لمغامرة خارج حدود الفن، أم أن الأمر لا يتعدى حملة ترويجية بأسلوب مبتكر؟