موعد حفل زفاف الفنانة رنا رئيس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 07:20 مساءً - تحتفل الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها يوم الاثنين المقبل في 5 مايو الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد شهر ونصف من عقد قرانها الذي أقيم يوم 17 مارس الماضي، ووجهت رنا الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفاً من حدوث عدم تنظيم من الحضور بدون دعوة.

جلسة تصوير ملائكية بالأبيض

وكشفت رنا رئيس منذ أيام عن جلسة تصوير جديدة حيث ظهرت بإطلالة أنيقة جمعت بين فستان أبيض طويل الأكمام، وشعر قصير بني اللون، في مشهد يعكس جمالاً هادئاً وأناقة أخاذة، وجاء ذلك بعد حفل عقد قرانها بأيام ليكون الظهور الأول لها، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين فور نشرها على حسابها بموقع انستغرام.

View this post on Instagram A post shared by رنا رئيس (@ranaraeis)



يمكنكِ قراءة.. رنا رئيس تكشف فسخ خطوبتها بشكل مفاجىء وسر تأثرها بمي عز الدين

رنا رئيس احتفلت بعقد قرانها يوم 17 من مارس الماضي، على خطيبها السابق يسري علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، وتألقت رنا رئيس بفستان أبيض ضيق، بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

تصريحات رنا رئيس في حبر سري

يُذكر أن رنا رئيس حلَّت خلال شهر رمضان الماضي، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، وخلال الحلقة أكدت رنا أنها تؤمن بالحسد، لكنها لم تصل إلى مرحلة الهوس، وقالت إنها مرت بالعديد من التجارب التي جعلتها تتوقف عن مشاركة كل التفاصيل الحلوة في حياتها، وقالت عن هذا الأمر: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية".

https://www.instagram.com/p/DHQjbPuMitd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHQjbPuMitd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHQjbPuMitd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنك قراءة أيضاً: إجهاض ياسمين عبد العزيز ورنا رئيس بأيدي زوجيهما في رمضان 2025

وقالت إنها شعرت بقوة تأثير الحسد بعد إعلان ارتباطها وتوتر علاقتها بخطيبها السابق قائلة: "ما فهمتش اللي حصل، حسيت إن في حاجة غريبة.. عين؟ ماعرفش، بس فعلاً دي كانت من أكتر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد".

رنا رئيس أصبحت أكثر تحفظاً فيما تنشره عبر السوشيال ميديا حول حياتها الشخصية، وأكدت أنه إذا حدث ارتباط مجدداً؛ فلن تعلن الأمر سوى يوم حفل الزفاف.

رنا رئيس شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو: "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، بشرى، وتأليف وإخراج محمد سامي، والثاني "للأذكياء فقط" بمشاركة: حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، دعاء حكم وآخرين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».