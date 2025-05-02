هكذا علقت هند صبري على الأحداث التي مرت بها خلال شهر أبريل!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 مايو 2025 07:20 مساءً - علقت الفنانة هند صبري على ملخص الأحداث التي مرت بها خلال شهر أبريل، كما نشرت عدداً كبيراً من الصور التي شهدت أهم الأماكن وأبرز الوقائع التي شهدتها خلال الشهر، وصاحبتها بتعليق مازحت من خلاله متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام". هند صبري ممازحة : أخيرًا خلصت يا أبريل شاركت النجمة هند صبري من خلال حسابيها على إنستغرام وفيسبوك، عدداً من الصور لأهم وأبرز الأحداث التي مرت عليها خلال شهر أبريل الماضي، وعلقت على هذه الصور قائلة : "ملخص مرئي لشهر بدا وكأنه عام كامل.. أخيرًا خلصت يا أبريل".

تكريم هند صبري بمهرجان بيروت كرّم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة، التي انطلقت فعالياتها 27 أبريل الماضي في لبنان، النجمة التونسية هند صبري بمنحها جائزة الإنجاز الفني، تقديراً لمسيرتها المتميزة وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة عبر السينما.

أطلعوا على في اليوم العالمي للسعادة.. أفلام تدعو للسعادة والتفاؤل هند صبري توجه تحية مؤثرة لبيروت: مدينة الحلم المتجدد وعلى خشبة المسرح، عبرت هند صبري عن مشاعرها قائلة من خلال بيان صحفي لها: "الوقوف على هذا المسرح اليوم ليس لحظة عادية بالنسبة لي. أنا آتية من قرطاج، أرض عليسة التي بدأت رحلتها من هنا، من صور. نحن بنات البحر، بنات الحكاية التي كُتبت بالمركب والإرادة. بالنسبة لي، السينما هي هذا المركب.. وسيلة نعبر بها من الألم إلى الحلم، ومن الصمت إلى الصوت"، كما أهدت هند جائزتها إلى كل امرأة تحدّت الصعاب.

وأضافت: "كل امرأة تبحث عن حكايتها، تستحق أن تكون خلف الكاميرا كما هي أمامها. نحن لا نمثل فقط، بل نوثّق، نقاوم، نحلم، ونخلق مساحة نكون فيها على حقيقتنا".

واختتمت هند كلمتها بتوجيه تحية خاصة لبيروت مؤكدة أن هذه المدينة ستبقى، رغم كل شيء، مدينة الحلم المتجدد، معبّرة عن امتنانها العميق للمهرجان ولبيروت، مدينة الصمود والجمال الذي لا ينكسر".

فيلم جديد يجمع هند صبري وأحمد حلمي من جهةٍ أخرى، تستعد هند صبري للتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد، وصفته بالمفاجأة، وقالت عن هذه التجربة: "متشوّقة جداً لتجرِبتي مع أحمد حلمي؛ خاصة أنه الوحيد إللي لسه ما اشتغلتش معاه. يعني اشتغلنا أنا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز والسقا، كمان محمد هنيدي اشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلمي اللي جاي معاه هيكون مفاجأة وما أقدرش أقول غير كده، أنا عمري ما قريت سيناريو زي ده، وهو عمل مش متوقع بالمرة، وبعتبره أغرب فيلم اشتغلت فيه".

من جهة أخرى عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، وشاركها البطولة ابن موطنها النجم ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

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